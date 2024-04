PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs angekündigt

In „PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs“ treffen erstmals 64 Spieler plattformübergreifend in einer Vielzahl miteinander verbundener Labyrinthe aufeinander. Die Pacs können individualisiert und eine Vielzahl von Power-Items gefunden werden, welche die eigenen Fähigkeiten verbessern oder den Geistern helfen, die Konkurrenz zu sabotieren.

