Der vor allem durch einen Grafikstil auffallende Horrortitel Paper Cut Mansion erscheint pünktlich zu Halloween, wie Thunderful und Space Lizard Studios bestätigen. Hier kommt ein besonderes Cardboard-Design zum Einsatz, womit man sich deutlich von der Masse abhebt.

In Paper Cut Mansion schlüpft man in die Rolle von Toby, ein Polizist, der an der Straße ankommt, die zu dem gleichnamigen alten Herrenhaus führt. Als Spieler muss man seine detektivischen Fähigkeiten auf die Probe stellen, und versuchen, die Geschichte hinter diesem ominösen Ort zu enthüllen, wobei jeder Lauf einem die Möglichkeit gibt, ein weiteres Beweisstück zu sammeln, das an die Beweistafel geheftet werden kann.

Paper Cut Mansion

Auf diesem Wg trifft man faszinierende Charaktere, die einem dabei helfen, aber auch daran hindern können, sein Ziel zu erreichen. Einige bieten euch Quests an, die hilfreiche Belohnungen einbringen, einige werden versuchen, sich zu verstecken, und einige haben böswilligere Absichten.

In jedem einzigartigen Lauf wird man neue Fähigkeiten freischalten und neue Ausrüstung entdecken. Dies bietet einem die Möglichkeit, seinen eigenen Spielstil zu definieren, und gibt einem zusätzlich eine bessere Chance, die Herausforderungen zu meistern, die jeder prozedural generierte Versuch mit sich bringt. Die Intrige wird durch eine Dimensionssprung-Mechanik weiter aufgebohrt, mit der man zwischen alternativen Versionen desselben Ortes springen kann, welche die Ästhetik und das Gameplay völlig verändern.

Ein einzigartiger Look

Die Ästhetik des Spiels wird mit traditionellen und digitalen Mitteln wiedergegeben. Jede Textur wird von Hand auf Papier gezeichnet, dann in einen Computer eingescannt, um in 3D-Papierhandwerk modelliert zu werden. Die Kombination aus einzigartiger Grafik, vielschichtigem Gameplay und musikalischen Zwischenspielen versprechen in Paper Cut Mansion ein Roguelite-Horrorerlebnis, das man nicht verpassen sollte.

Paper Cut Mansion erscheint am 27. Oktober 2022.