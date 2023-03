Park Beyond – Release, Closed Beta & Pac-Man DLC

Park Beyond erscheint am 16. Juni 2023.

Die Spieler können in Park Beyond ( unsere Vorschau ) ihre eigene Achterbahn bauen, indem sie ein modulares Platzierungssystem verwenden, das es ihnen ermöglicht, die Steigungen, Drehungen, Neigungen und Loopings der Strecke einfach zu verändern. Module wie z.B. eine Kanone oder eine Rampe können jederzeit in die Achterbahn integriert werden, um den Gästen den Nervenkitzel ihres Lebens zu bieten.

What do you think?