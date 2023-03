Blood Bowl 3 – Neue Features, Inhalte & mehr verfügbar

Ab sofort können alle normalen, seltenen und epischen Ausrüstungsgegenstände, die im Spiel durch Kauf oder Belohnung freigeschaltet werden, von den verschiedenen Teams unbegrenzt genutzt werden. Die Gegenstände werden für Charaktere, die die gleichen Positionen spielen, nutzbar sein. Es wird also nicht mehr nötig sein, mehrere Helme oder Schulterpolster zu kaufen, um verschiedene Charaktere auf derselben Position auszurüsten. Spieler, die den gleichen Ausrüstungsgegenstand mehrmals gekauft haben, erhalten eine Rückerstattung in Warpstone, der Blood Bowl 3 Ingame-Währung.

