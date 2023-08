PayDay 3 bekommt exklusive ’99 Boxes‘ Mission mit Ice-T

PayDay 3 kann in diesen Tagen auch auf der Gamescom ausprobiert werden. Der „99 Boxes“ Heist ist am PLAION Consumer-Stand (Halle 9.1 Stand B010-C019) spielbar. Angehende Heister können sich hier der Bande für eine weitere Runde Chaos und Verbrechen anzuschließen.

Beim „99 Boxes“ Heist können sich die Spieler im 4-Spieler-Koop-Modus zusammenschließen, um ein hochgesichertes Container-Depot zu infiltrieren. Getreu dem Kern der PayDay-Franchise kann der „99 Boxes“ Heist in PayDay 3 auf zwei Arten angegangen werden: Entweder schleicht man sich heimlich an Wachen, Kameras und Arbeitern vorbei in das Lagerhaus. Oder man geht lautstark und mit Waffengewalt vor, was in explosiven Schießereien mit Polizei und SWAT-Teams enden kann, die Hubschrauberunterstützung anfordern. Wie auch immer sich die Spieler entscheiden, das Ziel ist es, sich zusammenzuschließen und den ultimativen PayDay zu erreichen.

