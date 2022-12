PayDay 3 Entwicklung verläuft „sehr gut“, Release 2023

Zeitlich wird PayDay 3 mehrere Jahre nach den Ereignissen von PayDay 2 spielen, wo sich die Gang aus ihrem kriminellen Leben zurückzogen hat, um ihre lukrative Beute zu genießen. Die Welt ist inzwischen in das digitale Zeitalter übergegangen, wobei Softwaregiganten, Kryptowährungen, Massenüberwachung und das Dark Web alle eine Rolle bei den neuen Gadgets, Herausforderungen und Möglichkeiten der Gang spielen. Damit werden die Missionen in PayDay 3 komplexer und bieten mehr Variationen.

