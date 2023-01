Dying Light 2 – Große Pläne für 2023 angekündigt

In neuen Jahr stehen verstärkt die Nachtaktivitäten auf dem Plan. Seit Monaten wird daher an der Nachterfahrung geschraubt, die noch gruseliger werden soll. Darüber hinaus widmet man sich den Kämpfen, wie es weiter heißt:

In einer kurzen Videobotschaft spricht Director Tymon Smektala noch einmal den jüngst veröffentlichten Story-DLC Bloody Ties an, die New Game Plus-Option und das Ausbalancieren sämtlicher System. Außerdem hat sich technisch bereits viel im vergangenen Jahr getan, einschließlich der 120fps Option auf PS5 .

Dying Light 2 startet in sein zweites Jahr, für das Techland bereits große Pläne hat. Das untermauert man noch einmal in einer kleinen Preview.

