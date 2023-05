PayDay 3 – Teaser zur Gameplay-Premiere

Nach inzwischen mehreren Jahren Entwicklungszeit bereitet sich Starbreeze derzeit auf die Premiere von PayDay 3 vor, zu der man einen ersten Gameplay-Trailer in Aussicht stellt.

Ein kurzer Teaser verweist heute schon einmal auf die Premiere, die allerdings erst für den kommenden Sommer geplant ist. Fans müssen sich somit zwar weiterhin etwas gedulden, die Aussichten auf PayDay 3 sind aber schon jetzt ziemlich spanndend.

Das ist über PayDay 3 bekannt

In PayDay 3 kehrt die Crew aus dem Ruhestand zurück, um die Welt des Verbrechens erneut zu erobern. Dazu schlüpft man in die Schuhe der PayDay-Gang, zieht den Neid der Kollegen auf sich und wird zum Albtraum der Strafverfolgung, wohin man auch geht. Einige Jahre nach dem Ende der Schreckensherrschaft der Crew über Washington DC versammelt man sich also erneut, um mit der Bedrohung fertig zu werden, die sie aus dem Vorruhestand gerissen hat.

Zuletzt hieß es zur geplanten Premiere:

PayDay 3 spielt mehrere Jahre nach den Ereignissen von PayDay 2, in denen sich die Gang von ihrem kriminellen Leben zurückgezogen hat, um ihre lukrative Beute zu genießen. Die Welt ist inzwischen im digitalen Zeitalter angekommen, in dem Softwaregiganten, Kryptowährungen, Massenüberwachung und das Dark Web alle eine Rolle bei den neuen Gadgets, Herausforderungen und Möglichkeiten der Gang spielen. Dadurch werden die Missionen in PayDay 3 komplexer und abwechslungsreicher.