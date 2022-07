Persona 5 Royal auf PS5 bietet keine Upgrade-Option für PS4 Käufer

Der Protagonist wird gezwungen, auf eine High School in Tokio zu wechseln und hat dann einen seltsamen Traum. „Du bist wirklich ein Gefangener des Schicksals. In der nahen Zukunft erwartet dich der Ruin.“ Mit dem Ziel der „Rehabilitierung“ vor Augen, muss er andere vor verzerrten Wünschen retten, indem er die Maske eines Phantomdiebs anlegt. Persona 5 Royal kehrt in epischem Ausmaß zurück und enthält bereits veröffentlichte DLCs!

„Es tut uns leid, wir bieten keine Produkte für Käufer von „Persona 5 The Royal“ für PlayStation 4 an. Wir würden uns freuen, wenn sie „Persona 5 The Royal“ für PlayStation 5 kaufen, wenn sie auf einer PlayStation 5 spielen.“

