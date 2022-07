Uncharted – Kino-Blockbuster ab sofort im Digital Stream verfügbar

Inzwischen gibt es sogar Überlegungen, ob man eine Fortsetzung produziert. Demnach gäbe es noch einige spannende Szenen aus den Spielen, die Regisseur Ruven Fleischer gerne in einem Film realisieren würde. Seine Lieblingsszene sei demnach die Autoverfolgungsjagd aus Uncharted 4. Ob dann auch noch Tom Holland an Bord ist, ist jedoch fraglich, der sich aktuell eine kleine Arbeitspause gönnt.

What do you think?