Persona 5 Tactica- Details zu New Game+, Quests & mehr

Atlus teilt weitere Infos zu Persona 5 Tactica, das bald erhältlich sein wird. Darunter befinden sich Details zu News Game+, den Quests, Fähigkeitenbaum und mehr.

Durch das Spielen Hauptstory von Persona 5 Tactica werden Quests freigeschaltet, die Level mit einzigartigen Mechaniken und Herausforderungen enthalten. Jede Quest unterhält einen dazu mit einer einzigartigen Geschichte, die durch das Abschließen mit Quests WP winkt, die man wiederum im Fertigkeitenbaum seines Charakters investieren kann. Außerdem kann man nun alle Gegner in einem Zug erledigen, eine Kiste mit Nahkampfangriffen treffen, um sie zum Ziel zu bewegen oder in einem Level voller Sprengstoff kämpfen, was die Vielfalt der Level deutlich erhöht.

Durch das Erfüllen von Quests erhältst man aber nicht nur WP, sondern man schaltet auch die mächtigsten Fertigkeiten in seinem Fertigkeitenbaum frei!, um so mächtige Personas zu erschaffen.

Persona 5 Tactica

Mit der Wiederholungsfunktion kann man auch bereits bestandene Level jederzeit erneut spielen und die gleichen Belohnungen wie EP, Geld und Personas erneut erhalten. Das ist perfekt, um seine Charaktere zu stärken. Zusätzlich gibt es in jedem Level drei Bonus-Herausforderungen, die man meistern kann, um eine Belohnung zu erhalten, darunter Herausforderungen wie „Beende das Level in x Zügen“ oder „Beende das Level, ohne dass jemand aus deinem Team K.O. geht“ usw.

New Game+ in Persona 5 Tactica

Schließlich wurde die New Game+ Option in Persona 5 Tactica bestätigt. Nachdem man das Spiel beendet hat, steht die New Game+ Option zur Verfügung. Hier werden Kompendium, freigeschaltete Fusionen, Geld, Waffen und vieles mehr übertragen, was sich dazu nutzen lässt, um das Spiel zu vervollständigen oder es auf einem höherenSchwierigkeitsgrad zu meistern.

Sobald man Persona 5 Tactica beendet und ein New Game+ gestartet hat, schaltet man besondere Bilder als Bonus im Bericht-Menü frei, inkl. Illustrationen, Konzept-Artworks, Charakterdesigns und vielem mehr.

Persona 5 Tactica erscheint am 17. November 2023.