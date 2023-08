Persona 5 Tactica – Zweiter Trailer bestätigt Fan-Lieblinge

Persona 5 Tactica wird auf der gamescom in zwei Wochen am Stand von SEGA zu sehen sein.

Ähnlich wie in anderen Strategiespielen steuert man hier nacheinander seine Party, bringt sie in Stellung und gebt ihnen Befehle. Etwas verändern wird sich der, wobei man dem gewohnten Look aus rot-schwarzen Assets des Hauptspiels treu bleibt.

Fans dürfte es freuen, dass die beiden Figuren Akechi Goro und Kasumi Yoshizawa zurückkehren werden, die in einer speziellen Repaint Your Heart-Episode zu sehen sind. Diese erscheint als kostenpflichtiger DLC direkt zum Release.

What do you think?