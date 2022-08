Die PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition und PGA TOUR 2K23 Tiger Woods Edition erscheinen voraussichtlich am 11. Oktober, gefolgt von der PGA TOUR 2K23 Standard Edition am 14. Oktober.

PGA TOUR 2K23 umfasst in diesem Jahr nicht nur die 17 Kurse, die man schon PGA TOUR 2K21 erleben konnte, hinzu kommenauch drei neue Kurse: Den Südkurs des Wilmington Country Club, den The Renaissance Club und den St. George’s Golf and Country Club. Insgesamt wird es also zwanzig Kurse in PGA TOUR 2K23 geben, auf denen Spieler ihre Schwungkünste unter Beweis stellen können. Insgesamt warten damit 360 einzigartige Fairways und Greens auf einen.

2K Games hat die vollständige Liste an lizenzierten Kursen in PGA TOUR 2K23 enthüllt, darunter einige sehr bekannte Schauplätze.

