PlayStation Black Friday Sale geleakt, inkl. PlayStation Plus

Sony wird auch zum diesjährigen Black Friday wieder einige Spiele im Sale anbieten, dessen Details jetzt vorab durchgesickert sind. Der Black Friday ist traditionell der Shopping-Tag des Jahres, wo die Händler ihre lagernde Ware extrem günstig abverkaufen.

Der Black Friday hat sich inzwischen aber auch auf digitale Shops wie den PlayStation Store & Co. ausgeweitet, so dass nun wirklich jeder davon profitieren kann. PlayStation ist da natürlich ganz vorne mit dabei, wie ein Leak zeigt.

Entsprechende Banner zum Black Friday wurden offenbar schon an den Handel verteilt, wie der Twitter-User @Nerdpfleger meldet. Demnach findet der Black Friday Sale vom 19. bis 29. November statt und gewährt rund 33 Prozent Nachlass auf First-Party Titel, PlayStation Plus und mehr.

Dazu gehören Gran Turismo Sport und Ghost of Tsuhisma für PS4, sowie Ratchet & Clank: Rift Apart und Death Stranding für PS5. Ebenfalls reduziert wird PlayStation Plus, bei dem es das Jahersabo für 40 EUR geben wird.

@Nerdpfleger

Offiziell ist das natürlich noch nicht, so dass es wie immer die offizielle Ankündigung von Sony abzuwarten gilt. Dies wird in den kommenden Tagen und rechtzeitig vor dem Start der Sales Aktion erwartet.

Neben PlayStation bringen sich auch schon weitere Händler in Stellung für den Black Friday, darunter Amazon, Media Markt, Saturn und viele weitere. Über die besten Angebote und Schnäppchen berichten wir dann natürlich wieder separat.