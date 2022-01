PlayStation Direct – PS5 kaufen jetzt mit Anmeldung

Bisher war es ja immer ein ziemliches Chaos, um an eine PS5 zu kommen. Besser möchte es Sony mit dem eigenen PlayStation Direct Store machen, wo man sich inzwischen vorab für den Kauf registrieren kann.

Das klappte bisher zwar auch nur mehr schlecht als recht, wenn man keine direkte Einladung von Sony erhalten hat, inzwischen lockt man aber mit einer möglichen realistischen Chance. Dort wirbt man zumindest mit der Vorabregistrierung über die US-Seite, die in der Fußnote auch auf Deutschland verweist. Möglich ist das für User hierzulande dennoch noch nicht und man wird mit einem Fehler konfrontiert.

Dort heißt es jedenfalls:

„Registrieren sie sich für die Möglichkeit, eine PS5-Konsole von PlayStation zu kaufen. Wir werden eine begrenzte Anzahl von PS5-Konsolen für Kunden zur Verfügung haben, die direkt bei PlayStation gekauft werden können. Wenn sie ausgewählt werden, werden wir sie per E-Mail mit Anweisungen und Details kontaktieren.“

Bisher war es so, dass Sony die User per Zufall für den Kauf einer PS5 ausgewählt und angeschrieben hat, oftmals sogar mehrfach, während andere immer noch leer dastehen. Eine sichere Sache ist der PlayStation Direct Store damit also auch nicht.

PS5 Verfügbarkeit bleibt schwierig

Generell bleibt die Verfügbarkeit der PS5 auch weiterhin schwierig, da Zulieferer wie AMD bis mindestens zur zweiten Jahreshälfte mit Engpässen rechnen, wenn nicht sogar noch bis 2023 hinein. Dann wird allerdings auch schon der Peak in dieser Generation erwartet, wie zuletzt eingeschätzt, und damit ein Jahr früher als in den Generationen zuvor.

„Wir treiben die Produktion weiter nach oben und erwarten, dass 2022 ein weiteres starkes Wachstumsjahr für Konsolen wird. Wenn man den typischen Konsolenzyklus betrachtet, ist das Spitzenjahr normalerweise das vierte Jahr. Aber so würde man erwarten, dass 2023 vielleicht das Spitzenjahr wird.“ AMD

Hier gibt es die PS5 aktuell

Wer sich den ganzen Stress ersparen möchte, kann auch den ziemlich sicheren Weg über Stromanbieter wie E wie Einfach gehen, die eine Lieferung im März zusagen, oder aktuell wieder bei O2, die die Digital Edition plus einen zweiten Controller in drei Wochen liefern können.