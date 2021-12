PS5: Peak wird in 2023 erwartet, glaubt AMD

Die Nachfrage nach der PS5 und Xbox Series X ist ungebrochen, was auch weiterhin zu einer schwierigen Verfügbarkeit führt. Zwar geben Hersteller und Zulieferer alles, um die Nachfrage zu decken, auf absehbare Zeit bleibt die Situation aber angespannt.

Zum aktuellen Stand hat sich daher einmal AMDs CEO Lisa Su geäußert, die sichtlich beeindruckt von der Nachfrage nach ihren Produkten ist. Daher wird man die Produktion im kommenden Jahr weiter hoch fahren, während man den absoluten Peak bei der PS5 und Xbox Series X in 2023 erwartet. Diese Entwicklung ist für AMD wirklich „erstaunlich“ bisher.

„Die Tatsache, dass die Nachfrage immer noch hoch ist, sagt also etwas über die Produktfähigkeit aus, die sowohl von Microsoft als auch von Sony in diesem Konsolenzyklus erfasst wurde. Wir treiben die Produktion weiter nach oben und erwarten, dass 2022 ein weiteres starkes Wachstumsjahr für Konsolen wird. Wenn man den typischen Konsolenzyklus betrachtet, ist das Spitzenjahr normalerweise das vierte Jahr. Und so würde man erwarten, dass 2023 vielleicht das Spitzenjahr wird.“