PlayStation Hardware Designer Masayasu Ito verlässt Sony nach über 30 Jahren

„Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert, aber am Ende kommen wir auf diese Form zurück“, so Ito. „Am Ende kommen wir zu dem Punkt zurück, an dem wir sagen: ‚Diese Form ist am einfachsten zu verwenden‘. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, die Form gewaltsam zu ändern. Wenn natürlich ein benutzerfreundlicheres Formular entsteht, ist das in Ordnung.“

Eines der interessantesten Statements von Ito in den letzten Jahren war, warum das Design der PlayStation Controller so ist, wie es ist. Dies führt man auf die praktikable Anwendung zurück, die wohl auch in Zukunft noch Bestand haben wird.

Masayasu Ito war unter anderem für das Design der PSP, PS3 und PlayStation 4 zuständig. Sein hohes Alter zwingt ihn nun zum Ausstieg, wie Sony bestätigt. Seine Nachfolge tritt Kiichiro Urata an, der aktuell noch als SVP Head of Japan Asia Partner Development & Relations tätig ist.

