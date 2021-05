PlayStation Now im Juni – Neue Spiele bestätigt

Sony hat das neue PlayStation Plus Line-Up für den Monat Juni bestätigt, das sich in Teilen mit dem vorherigen Leak deckt, einschließlich dem CD Projekt Hit.

Mit dabei sind The Witcher III: Wild Hunt, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, Slay the Spire, Team Sonic Racing, Sonic Mania, Sonic Forces und Car Mechanic Simulator, die ab dem 1. Juni zum Streamen und Download zur Verfügung stehen.

In The Witcher 3: Wild Hunt schlüpfen Spieler in die Rolle von Geralt aus der Stadt Riva. Überall um ihn herum werden die Dörfer und Siedlungen der Nordreiche dem Erdboden gleichgemacht. Der Grund dafür ist die Invasion einer jenseitigen Armee, die man nur als die Wilde Jagd kennt und die auf ihrem Weg eine Spur aus Blut und Zerstörung hinterlässt.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ist eine erweiterte Version von Virtua Fighter 5, welche nun als Teil von Segas 60-jährigen Jubiläum erscheint. Das berühmte Kampfspiel wurde nun mit zahlreichen Features neu aufgelegt – und zwar unter der Federführung von Ryu Ga Gotoku Studio, dem Entwickler von Yakuza und Judgment.

Der Car Mechanic Simulator lädt Spieler zum Reparieren, Lackieren, Tunen und Fahren von Autos ein. Einzigartige Autoklassiker lassen sich im neuen Scheunen-Modul und im Schrottplatz-Modul finden. Der Car Mechanic Simulator enthält außerdem Fahrzeug-Auktionen, bei denen Spieler alte Wagen verkaufen oder neue Wagen zu ihrer Sammlung hinzufügen können. Dank der unendlichen Anzahl von zufällig generierten Missionen haben Spieler stets mehr als genug zu tun (und ständig Gelegenheit, sich die Hände schmutzig zu machen).