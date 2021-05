PlayStation Now im Juni mit The Witcher 3, Sonic & mehr

Bevor Sony das neue PlayStation Now Line-Up für den Monat Juni enthüllt, sind die ersten Titel bereits geleakt worden.

So hatte SEGA beim gestrigen Sonic Event bereits bestätigt, dass einige Titel bereits in das PlayStation Now Line-Up aufgenommen werden, darunter Sonic Mania, Sonic Forces und Team Sonic Racing, die ab dem 01. Juni zum Streaming und Download verfügbar sind.

Der PlayStation Store lässt allerdings auch schon die anderen Titel durchblicken, darunter The Witcher 3:Wild Hunt und Car Mechanic Simulator, auch wenn diese noch endgültig bestätigt werden müssen. Das wird wohl in den kommenden Tagen passieren. Abschließend wird wohl auch Virtual Fighter 5: Ultimate Showdown dem Line-Up hinzugefügt, das parallel dazu auch im neuen PlayStation Plus Line-Up vertreten sein wird.

Die offizielle Ankündigung des PlayStation Now Line-Up erfolgt voraussichtlich am kommenden Montag.

Neue PlayStation Now Zahlen

Derweil hat Sony auch neue Zahlen zu PlayStation Now bestätigt, das inzwischen 3.2 Millionen Abonnenten aufweisen kann. Damit ist PlayStation Now der derzeit erfolgreichste Cloud-Streaming-Service am Markt. Im Geschäftsjahr davor waren es noch 1.8 Millionen User.

Hervorgehoben wird außerdem noch einmal das kürzliche Upgrade auf 1080p, was in Zukunft weiter ausgebaut werden soll. Wann Sony mit der Qualität von stationären Konsolen gleichzieht, ist derzeit nicht abzusehen. Solange bleibt Cloud-Gaming wohl auch für einige Zielgruppen uninteressant.

Für 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr haben Nutzer von PlayStation Now Zugriff auf über 650 Spiele. Die Titel für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation 2 können online gestreamt werden; für PlayStation 4-Spiele besteht zudem die Möglichkeit, diese auch auf die PS4-Festplatte herunterzuladen und offline zu spielen. Doch auch Nutzer von Windows-PCs profitieren von PlayStation Now: Eigentlich PlayStation-exklusive Spiele können via PlayStation Now auch auf Windows-Rechnern gestreamt werden.