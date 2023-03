PlayStation Playmaker LeBron bekommt eigenen DualSense Controller

„Es ist immer noch verrückt zu glauben, dass ein Kind aus Akron, das mit Spielen aufgewachsen ist, so etwas erschaffen kann. Es ist eine ziemlich coole Sache, mit PlayStation ein Konsolen-Cover und einen Controller zu entwerfen, die meinen I Promise-Studenten und unserer Herkunft eine Note geben. Ich hoffe, es ist etwas, das weiterhin alle inspiriert, die es berühren, und dass sie ein wenig Spaß daran haben, in jedem Detail eine Bedeutung zu finden.“

Die neue Limited Edition Kollektion umfasst einen DualSense Controller sowie die passenden PS5 Cover in schwarz. Diese limitierte Auflage wird erneut in ausgewählten Ländern erhältlich sein und wurde mit persönlichen Bildern und Sprichwörtern gestaltet, die während der Reise von LeBron James von Bedeutung waren.

What do you think?