PS5 Slim & PS5 Pro – Microsoft rechnet in naher Zukunft mit dem Launch

Microsoft rechnet schon in naher Zukunft mit einem PS5 Slim und PS5 Pro Modell. Dieses Detail geht ebenfalls aus der aktuellen Anhörung im Verfahren mit der FTC hervor. Was „nahe Zukunft“ für Microsoft bedeutet, wird jedoch nicht näher erklärt.

In einem schriftlichen Auszug aus dem Verfahren wird mitunter die Performance zwischen den einzelnen Konsolen beschrieben, in dem Microsoft darlegt, dass diese zwar sehr unterschiedlich ausfallen, dies aber nicht der Hauptgrund dafür seien, warum User zum Beispiel von der Xbox zur PlayStation oder zur Switch oder umgekehrt wechseln würden. Im Detail werden noch einige Merkmale wie das Blu-ray Laufwerk oder die verschiedenen Auflösungen genannt.

PS5 Pro und PS5 Slim in naher Zukunft?

Ausgehend davon erwähnt Microsoft ein PS5 Slim und ein PS5 Pro Modell, die „in naher Zukunft“ erscheinen sollen. Diese werden sich nochmals in der Performance zu den eigenen Konsolen und dem Xbox Angebot unterscheiden. Der weitere Text wurde geschwärzt und geht mit der Behauptung der FTC weiter, dass sich User alleine wegen der Performance für die oder die Konsole entscheiden würden. Das streitet Microsoft ab.

„PlayStation bietet derzeit zwei verschiedene Versionen der PlayStation 5 an – eine mit Blu-Ray Player für physische Medien (Standard) und eine ohne (Digital) – die voraussichtlich in naher Zukunft weitere differenzierte Pro- und Slim-Modelle herausbringen werden. Diese Modelle unterscheiden sich vom Xbox-Angebot […] Es gibt einfach keine Beweise, die die FTC-Annahme stützen, dass Xbox- und PlayStation-User der Performance den Vorrang vor allem anderen geben würden, so dass sie den Wechsel niemals in Betracht ziehen, wenn genau diese User Kompromisse zwischen Performance und Kosten eingehen.“

Die PS5 Slim findet an anderer Stelle zusammen mit dem Project Q eine weitere Erwähnung, dessen Launch Microsoft später in diesem Jahr erwartet. Woher man diese Annahmen nimmt, ist nicht klar und könnten auf die PS5 Slim bezogen rein spekulativ sein.

PS5 Slim noch in diesem Jahr?

Berichte über ein PS5 Slim und PS5 Pro Modell gibt es seit Monaten, auf die sich Microsoft in dem Fall stützen könnte. In diesen heißt es, dass eine PS5 Slim (falls sie überhaupt so heißen wird) später in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Vielmehr wird hier aber ein Hybrid-Modell der PS5 erwartet, das über ein optionales Laufwerk verfügt. Hinsichtlich Technik und Performance werden jedoch keine Unterschiede erwartet.

Was die PS5 Pro betrifft, wird bisher vermutet, dass die gegen Ende 2024 auf den Markt kommen könnte und erste Entwickler über entsprechende Pläne Bescheid wissen. Offizielle Infos hat Sony bis jetzt nicht dazu geteilt.