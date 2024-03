PlayStation Plus Cloud besser als Xbox XCloud im Streaming-Test

Am Ende muss jeder für sich selbst ausprobieren, wie gut die Cloud-Services an ihrem individuellen Standort funktionieren. Bis zu einem absoluten reibungslosen Ablauf, bei dem digitale Downloads oder native Versionen überflüssig werden, dürften jedoch noch einige Jahre vergehen.

Morgan zeigt sich von diesem Ergebnis sichtlich überrascht, da man Sony sicherlich nicht die Kompetenz in diesem Bereich abschreiben will, dass sie aber Microsoft übertreffen, hatte man zum jetzigen Zeitpunkt wohl nicht erwartet.

Jeder dieser Dienste bietet enorme Vorteile im Hinblick auf den Zugriff auf Spiele-Downloads und andere Funktionen. Wenn wir uns jedoch nur auf Cloud-Streaming konzentrieren, gibt es einen klaren Gewinner. Durch den Einsatz serverseitiger PS5-Hardware, der höheren Bitrate und Auflösung präsentiert PlayStation Plus seinen Katalog auf einem Qualitätsniveau, das dem Premium-Label viel näher kommt – auch wenn es in puncto Latenz hinter Xbox zurückbleibt.

Diesen hat sich Digital Foundry angenommen, wonach die Overall-Performance beim Cloud-Angebot von PlayStation Plus am Ende überzeugender war. Sony hatte hier zuletzt massiv in moderne Rechenzentren investiert, die vollständig auf das Cloud-Streaming ausgelegt sind.

