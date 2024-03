Rise of the Ronin: Die brutalen Waffen & Styles zeigen sich im Trailer

In diesem März erscheint mit „Rise of the Ronin“ ein echter Blockbuster für PS5. Neue Gameplay-Clips werfen heute einen Blick auf die verschiedenen Waffen und Styles, mit denen sich die Spieler auseinandersetzen müssen.

„Rise of the Ronin“ spielt im Japan des späten 19. Jahrhunderts, einer Zeit großer Veränderungen und Konflikte. Spieler übernehmen die Rolle eines Ronin, der seinen eigenen Weg in einer Welt am Rande eines Krieges finden muss, zu einer Zeit, die von großen sozialen und politischen Umwälzungen geprägt, darunter dem Sturz des Feudalsystems und dem Aufstieg einer zentralisierten Militärregierung. Infolgedessen verloren viele Samurai ihre Herren und waren gezwungen, Ronin zu werden.

Die Waffen spielen eine zentrale Rolle im Spiel, die in allen möglichen Varianten verfügbar sind. Dazu zählt das Bajonett, Doppelschwerter, Langstreckenschwert, Langschwert, Naginata, Odachi, Speer und Schwert. Alle besitzen ihre Eigenheiten in Bezug auf Combos, Konter, Würfe und mehr, wie die folgenden Clips zeigen.

„Rise of the Ronan“ erscheint am 22. März 2024.

Dual Swords

Long-Range

Spear

Odachi

Naginata

Bayonet

Sword

Long Sword