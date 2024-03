Nächster Xbox-Exklusivtitel für PS5 angekündigt

Microsofts neue Initiative, mehr Xbox-Spiele auf die PS5 zu bringen, nimmt an Fahrt auf. Nach „Hi-Fi-Rush“ und „Sea of Thieves“ wurde jetzt der nächste Titel enthüllt, der bald auf PS5 zu finden sein wird.

Zwar kommt der Titel nicht direkt von Microsoft oder den Xbox Game Studios, durch das, was Microsoft damit angestoßen hat, sehen sich jedoch immer mehr Entwickler dazu ermutigt, ihre Spiele ebenfalls auf PS5 zu veröffentlichen.

The Last Case of Benedict Fox bald für PS5

Gemeint ist das Metrovania-Game im Lovecraft-Universum The Last Case of Benedict Fox von Plot Twist, die eine Definitive Edition für PS5 angekündigt haben. Laut einem Teaser auf X wird diese schon bald verfügbar sein.

Ready to haunt your PlayStation 5 with Lovecraftian-like horrors?



Ready to haunt your PlayStation 5 with Lovecraftian-like horrors?

Our Metroidvania The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition is coming to PS5 real soon.

Ursprünglich erschienen ist The Last Case of Benedict Fox 2023 im Game Pass, der damit dieselben Voraussetzungen hat, wie die First-Party-Spiele von Microsoft. Die Spieler bewerten den Titel als „Mostly Positive“ auf Steam und ist somit definitiv einen Blick wert.

Eine Welt voller Geheimbünde und Mysterien

Im Spiel tauchen die Spieler in eine verschlungene Welt voller Geheimbünde, verbotener Rituale und kaltblütiger Morde ein. Man muss sich in die Köpfe der Opfer versetzen, um in ihren Erinnerungen nach Hinweisen zu suchen, um als selbsternannte Detektiv Benedict Fox hinter die Lösung des Falls zu kommen. Unterstützt wird man dabei von einem dämonischen Begleiter, der einem außerordentliche Fähigkeiten verleiht.

Ein User bewertet wie The Last Case of Benedict Fox folgt:

„Von allen Spielen des Genres hat es mich stark an „Orin and the Blind Forest“ erinnert. Während sich dieses Spiel auf Kampf und Manövrierfähigkeit konzentriert, verfügt Benedict Fox über detektivische Ermittlungselemente mit Lovecraft-Mysterien und Rätseln, die nicht für Gelegenheitsneulinge gedacht sind. Das Spiel ist wunderschön, die Kunst ist WUNDERSCHÖN! Sicherlich hat dieses Spiel Mängel, aber nach den letzten Patches ist es im Vergleich zum Start eine enorme Verbesserung erhalten.“

Der Release von „The Last Case of Benedict Fox“ wird in den nächsten Wochen erwartet. Welche Xbox-Spiele wir noch gerne auf PS5 gerne hätten, haben wir in unserem aktuellen Special festgehalten.