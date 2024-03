Gearbox steht vor dem Verkauf, Borderlands 4 & Tiny Tina Reboots?

„Ich freue mich, dass das, was wir vorhaben, für die Menschen so interessant ist, dass ihr euren Lesern eine Geschichte über uns erzählen möchtet. Ich fühle mich geehrt, dass unser Unternehmen Gegenstand von Gerüchten, Spekulationen und Diskussionen ist. Wie immer freuen wir uns, euch mitzuteilen, wann immer wir Projekte ankündigen oder Neuigkeiten mitteilen möchten, während wir hart an unserer Mission arbeiten, die Welt zu unterhalten.“

Zwar wurde Gearbox im Jahr 2021 offiziell von der Embracer Group aufgekauft, allerdings als eigenständiges Tochterunternehmen eingegliedert. Laut Kotaku wurden bei einem Townhall Meeting in diesen Tagen verschiedene Optionen geprüft, wie es mit Gearbox weitergehen könnte, wobei ein vollständiger Verkauf und die Buy-Out-Option zur Wahl standen. Die Entscheidung fiel demnach auf den Verkauf des Studios, der in Kürze abgeschlossen werden soll.

