PlayStation Plus Essential im April, das sind die neuen Spiele

Sony hat heute das finale Line-Up für PlayStation Plus Essential im April 2023 bestätigt, das um einen weiteren Day One-Release ergänzt wird.

Im April sind dies Meet Your Maker (PS4 / PS5), Sackboy: A Big Adventure (PS4 / PS5) und Tails of Iron (PS4 / PS5), die dauerhaft in die eigene Bibliothek übernommen werden können.

Meet Your Maker ist ein Ego-Shooter, bei dem jeder Level von Spielern für Spieler entworfen wird. Das Gameplay dreht sich um das Erschaffen und Infiltrieren eigenständiger Level, so genannter Outposts. Die Spieler wechseln die Rollen, während sie verwinkelte, labyrinthartige Außenposten voller Fallen und Wachen entwerfen und sich dann auf methodische, schnelle Kämpfe vorbereiten, um die Kreationen anderer Spieler zu überfallen.

PlayStation Plus Essential April 2023

Wir konnten Meet yout Maker vor einiger Zeit ausprobieren und kamen dabei zu folgendem Fazit:

Sackboy: A Big Adventure braucht man nicht mehr groß erklären, ein spaßiger Plattformer für groß und klein.

Tails of Iron ist ein handgezeichnetes RPG-Abenteuer mit gnadenlosen Kämpfen. Das Spiel entführt einen in ein düsteres Land, das von einem schrecklichen Krieg heimgesucht wird. Spieler schlüpfen in die Rolle von Redgi, dem Erben des Rattenthrons, der ein zerfallenes Königreich zu neuem Ruhm führen muss, indem man den gnadenlosen Froschclan und seinen Anführer Greenwash verjagst.

Die neuen PlayStation Plus Spiele sind ab dem kommenden Dienstag verfügbar!