Probleme mit eurer neuen PS5? So könnt ihr sie lösen

Manche PS5-Controller reagieren nicht so, wie ihr wollt und setzen eure Eingaben nicht 1:1 um. Schaut neben einem aktuellen Update, ob ihr die Stick-Gelenke mit einem Tuch reinigen könnt. Außerdem könnt ihr die Sticks ein wenig nach oben ziehen und dann rotieren, um an eventuelle Schmutzpartikel zu kommen, die die Beweglichkeit einschränken oder verändern.

Einige Nutzer:innen haben von Abstürzen ihrer PS5 berichtet, an denen die angeschlossene, externe Festplatte schuld war. Trennt externe Festplatten am besten immer sicher über die UI eurer Konsole und zieht sie nicht einfach heraus. Andernfalls kann es mitunter zu langen Datenbank-Wiederherstellungen nach dem Absturz kommen.

Probleme mit dem PS5-Controller sind dann am ärgerlichsten, wenn ihr keinen zweiten Ersatzcontroller zur Verfügung habt. Wir raten einerseits schon deshalb, immer zwei Controller zu besitzen – selbst, wenn man immer nur allein im Singleplayermodus spielt. So vermeidet ihr auch, den Controller nach einigen Stunden Spielens aufladen und mit Kabel betreiben zu müssen. Während einer lädt nämlich kann der andere zum Zocken genutzt werden. Dennoch solltet ihr Probleme mit einem Controller natürlich lösen können. Folgende Dinge dürften dabei helfen:

Sollte keiner der Lösungsvorschläge dabei helfen, dass eure PS5 nicht mehr überhitzt, könnt ihr einen zusätzlichen Lüfter oder ein Kühlpad verwenden, um die Konsole abzukühlen. Es gibt auch spezielle Konsolen-Kühlsysteme auf dem Markt, die speziell für die PS5 entwickelt wurden und die Überhitzung reduzieren können. Wenn nichts davon funktioniert, wendet euch am besten direkt an den Kundensupport von Sony.

Wenn die PS5 immer noch nicht startet, könnt ihr versuchen, die Konsole im abgesicherten Modus zu starten. Schaltet die Konsole dafür zunächst aus. Drückt dann den Power-Button der Konsole einige Sekunden lang, bis ihr zwei Warntöne hört. Schließt nun einen Controller an die Konsole an und wählt einen Neustart derPS5-Systemsoftware im Sicherheitsmodus aus. Anschließend sollte die PS5 problemlos starten, wenn dies die Fehlerquelle gewesen ist.

