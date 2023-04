Road 96: Mile 0 – Emotionaler Roadtrip geht weiter

Kaito – eine Figur aus Lost in Harmony – wurde im gefährlichen und düsteren Colton City geboren und ist mit seinen Eltern in die reiche Wohnsiedlung White Sands gezogen, um einen Job zu bekommen und der Umweltverschmutzung der Stadt zu entkommen. Seit zwei Jahren leben sie nun dort, wo alle VIPs leben, und Tyrak auch.

Road 96: Mile 0 spielt in White Sands, Petrias einziger luxuriöser Gemeinde, kurz vor dem Road Trip, der im Sommer 1996 begann. Spieler schlüpfen diesmal abwechselnd in die Rollen von Zoe und Kaito, zwei Teenagern mit gegensätzlichen Hintergründen und Überzeugungen.

What do you think?