PlayStation Plus im August eine Enttäuschung? Das sind die neuen Games!

Mit dem sich zu Ende neigendem Juli stellt Sony am heutigen Mittwoch das neue PlayStation Plus Line-up für August vor, das bereits am kommenden Dienstag verfügbar sein wird. Auf welche Highlights man sich diesmal freuen kann, erfahrt ihr im folgenden.

Der erste Titel wurde schon Anfang der Woche bestätigt – das Retro RPG Sea of Stars, das allerdings zum Extra & Premium Line-up gehört. In der Stufe Essential sind diesmal PGA Tour 2K23, Dreams und Death’s Door dabei und damit leider kein allzu großer Hit.

PlayStation Plus Essential im August 2023

In NBA 2K23 (unser Review) erlebt man diesmal ein verfeinertes Gameplay, greift mit einem neuen Arsenal an offensiven, auf Fähigkeiten basierenden Moves an, während man sein Potenzial als Verteidiger mit neuen 1-gegen-1-Mechaniken entfesselst, um es gegnerischen Spielern zu zeigen.

Dreams von Media Molecule ist nun sicherlich auch nicht der Hit, den viele unbedingt herbeigesehnt haben, zumal der Support hier schon beendet wurde – und zwar vorzeitig. Die versprochene VR-Umsetzung wird es nie geben, weshalb Dreams zwar immer noch einen Blick wert ist, ein Little Big Planet ist es aber bei Weitem nicht.

Bleibt schließlich Death’s Door als kleiner Hoffnungsträger im August, das als Indie-Titel durchaus überzeugen konnte. In unserem damaligen Review kamen wir zu dem Fazit:

„Death’s Door ist eine kleine Perle. Nachdem ich es endlich selbst spielen konnte, verstehe ich, weshalb das Spiel soviel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Die Spielwelt ist toll ausgedacht und gekonnt umgesetzt. Der Grafikstil, die Stimmung, der Aufbau der Level und die Musik greifen ineinander und ergeben ein fantastisches Gesamtkunstwerk. Auch das Gameplay weiß durch Abwechslung und ein paar clevere Tricks zu überzeugen. Eines der Highlights sind die Bosse, die man wirklich erlebt haben sollte. Der für manche vielleicht etwas zu hohe Schwierigkeitsgrad einiger Passagen trübt den sehr guten Gesamteindruck nur ein bisschen.“

Alle neuen Spiele werden ab dem 01. August 2023 verfügbar sein. Bis dahin lässt sich noch das aktuelle PlayStation Plus Line-up beanspruchen, einschließlich Alan Wake Remastered, die perfekte Vorberetung auf Alan Wake 2, Call of Duty Black Ops Cold War und Endling Extinction is Forever, die für PS5 und PS4 verfügbar sind.

Die neue Spiele in der Stufe Extra und Premium werden wie üblich gegen Mitte des Monats vorgestellt.