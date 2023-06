PlayStation Plus Essential im Juli – Leak sagt echten Horror-Hit voraus

Der Leak zum neuen PlayStation Plus Essential Line-Up ließ auch diesmal wieder nicht lange auf sich warten, der im Juli einen echten Horror-Hit verspricht. Dieser wurde ohnehin schon vermutet.

Laut der bekannten Quelle bei DealLabs kann man sich im Juli auf Alan Wake Remastered, Call of Duty Black Ops Cold War und Endling Extinction is Forever, die für PS5 und PS4 verfügbar sein werden.

Die offizielle Ankündigung wird für heute Nachmittag erwartet, während das Line-Up wie gewohnt am kommenden Dienstag verfügbar sein wird.

Das bietet PlayStation Plus im Juli

Alan Wake versteht sich als Mischung aus Actionspiel und Psychothriller und wird im Stil einer TV-Thrillerserie präsentiert. Je tiefer die Spieler in das Mysterium eintauchen, desto mehr werden sie mit einer überwältigenden Übermacht, unerwarteten Wendungen in der Handlung und Abenteuern konfrontiert, deren Ausgang nicht vorhersehbar ist. Nur wer den Kampf mit dem Licht beherrscht, kann der Dunkelheit, die sich über Bright Falls ausbreitet, immer einen Schritt voraus sein.

Alan Wake Remastered ist damit die perfekte Vorbereitung auf Alan Wake 2, das im Oktober erscheint.

Black Ops Cold War war damals die direkte Fortsetzung von Call of Duty: Black Ops, das die Fans in den seltsamsten politischen Krieg der frühen 80er Jahre eintauchen lässt, in dem Spieler historischen Persönlichkeiten und erschütternden Wahrheiten gegenüberstehen, während sie rund um den Globus an legendären Orten kämpfen, darunter Ost-Berlin, Vietnam, Türkei, KGB-Hauptquartier und weitere.

Endling – Extinction is Forever ist ein Exploration-Game, in dem man in die Rolle eines Fuchses schlüpft. Hier erlebt man ein Advenure umgeben von der Natur, eine von der Menschheit verwüstete Welt und die Sicht des letzten Fuchses auf der Erde. Dabei entdeckt man die zerstörerische Kraft der Menschheit, die Tag für Tag die wertvollsten und wertvollsten Ressourcen der natürlichen Umwelt verdirbt, verschmutzt und ausbeutet.

Gleichzeitig mit dem neuen Line-Up verschwinden die Spiele aus dem Juni, einschließlich Jurassic World Evolution 2, NBA 2K23 und der Indie-Titel Trek to Yomi (unser Review) von Flying Wild Hog, plus die Spiele aus der Stufe Extra und Premium gegen Mitte des Monats, wie hier berichtet.