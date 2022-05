PlayStation Plus – Noch mehr Classics, Features & Preise enthüllt

Kurz vor dem Start des neuen PlayStation Plus in Asien wurden jetzt weitere Classics Titel und Details zu diesen gesichtet, darunter einige Kult-Hits.

In den entsprechenden PlayStation Stores finden sich Titel wie Ridge Racer 2, Intelligent Qube, Oddworld: Abe’s Oddysee, Worms Armageddon, Worms World Party oder Hotline Miami. Alle Titel profitieren von verschiedenen Verbesserungen, darunter CRT-Filter, Online-Features, Trophäen, wie kürzlich erst durch einen Entwickler bestätigt, verschiedene Scaling-Methoden und Seitenverhältnisse, zwischen denen man wählen kann, das Rewind, Feature, Quick-Save und Online-Upload.

In einem Beispiel heißt es:

„Erlebe Oddworld Abes Oddysee, das ursprünglich für die PlayStation-Konsole veröffentlicht wurde, verbessert mit Up-Rendering, Zurückspulen, Quick-Save und benutzerdefinierten Videofiltern. Vom unbeständigen Finger des Schicksals ausgewählt, wurde Abe, Floor-Waxer erster Klasse für RuptureFarms, in ein Leben voller Abenteuer katapultiert, als er …“

Im Fall von Ridge Racer 2 gibt es auch schon ein paar offizielle Bilder, die direkt aus dem PlayStation Store stammen. Einige davon haben wir hier angehängt. Der Titel erscheint im Laufe des Jahres als PlayStation Plus Classics.

Weitere Classics Titel dürften in den kommenden Tagen dazukommen, wenn das neue PlayStation Plus in Asien gestartet ist. Diese kann man übrigens auch separat erwerben, wobei im PlayStation Store Preise zwischen umgerechnet 4 und 9 Euro genannt werden.

Hierzulande muss man sich noch bis Juni darauf gedulden, denn hier geht der neue Service erst am 23. Juni online. Zudem wird es regionale Unterschiede bei der Auswahl der Titel geben. Zugriff auf die Classics Titel bekommt man in der Stufe PlayStation Plus Premium oder Extra.