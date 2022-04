PlayStation Plus – Starttermin des neuen Service enthüllt

Was die neuen Inhalte betrifft, verspricht Sony einige Titel aus dem First-Party Line-Up, darunter Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oder Returnal. Aus dem Back-Katalog stoßen zunächst wohl die Syphon Filter-Spiele dazu, wie kürzlich erst berichtet .

Wer PlayStation Plus und PlayStation Now derzeit zusammen besitzt, wird automatisch auf die PlayStation Plus Premium Stufe gehievt, sobald verfügbar, sowie bis zum regulären Enddatum des PlayStation Now Abo.

Für Sony ist das neue PlayStation Plus eine „gewaltige Maßnahme“, an der man schon seit einiger Zeit arbeitet. Dazu schreibt man auf dem PlayStation Blog:

Im Juni krempelt Sony den PlayStation Plus Service einmal komplett um und vereint diesen nicht nur mit PlayStation Now, sondern erweitert auch das Angebot. Wann es genau damit los geht, hat man jetzt für die verschiedenen Regionen bestätigt.

What do you think?