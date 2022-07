„Wir hoffen, dass dieses neue Programm vergangene Erinnerungen hervorruft und gleichzeitig für die Zukunft mit PlayStation begeistern wird: das Gedenken an die Spieleepochen, die wir gemeinsam geschaffen haben, das Aufzeigen neuer Wege, die es zu erkunden gilt, und das Zusammenbringen von Spielern zu weltweiten Feierlichkeiten. Dies ist erst der Anfang für PlayStation Stars und das Programm wird sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wir führen derzeit einige frühe Tests mit diesem Programm durch, bevor wir es später in diesem Jahr in schrittweisen regionalen Rollouts starten.“

Ebenso sammelt man zukünftig Punkte für Käufe im PlayStation Store, sofern man PlayStation Plus User ist. Diese können wiederum für bestimmte Produkte von PlayStation ausgegeben werden. Die Teilnahme am PlayStation Stars Programm ist kostenlos.

Mit PlayStation Stars möchte man besonders treue PlayStation Fans belohnen, die an verschiedenen Kampagnen und Aktionen teilnehmen, einschließlich der Teilnahme an Tournaments, dem simplen Spielen bestimmter Games, das Erreichen einer Platin-Trophäe als erster Spieler in einer Region überhaupt usw.

What do you think?