Yomawari: Lost in the Dark – Trailer lädt zum Gruseln ein

Das atmosphärische Horror-Adventure Yomawari: Lost in the Dark erscheint in Europa am 28. Oktober, auch als Deluxe Edition-Box für Nintendo Switch und PS4 und digital für PC.

Auf der Suche nach einem Ausweg trifft sie auf eine mysteriöse Person, die ihr offenbart, dass sie verflucht worden ist. Um den Fluch zu brechen, muss sie nachts die Straßen ihrer Stadt erkunden, um ihre verlorenen Erinnerungen wiederzufinden. In den Schatten lauern jedoch bösartige Geister, denen das Mädchen aus dem Weg gehen muss, indem sie wegläuft, sich versteckt und die Augen schließt. Nur so kann sie lange genug überleben, um ihren Fluch zu brechen.

Das nächste Kapitel der atmosphärischen Horror-Serie von Nippon Ichi Software taucht aus den Schatten auf und erzählt eine neue Geschichte, die in einer erschreckend vertrauten Welt spielt. Ein junges Mädchen erwacht darin in einem dunklen, unbekannten Wald und sie kann sich nicht daran erinnern, wie sie dorthin gekommen ist.

Nippon Ichi Software (NIS) lädt heute auf eine Grusel-Tour durch Yomawari: Lost in the Dark ein, die hierzu einen neuen Trailer zeigen.

