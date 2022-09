PlayStation Stars – User kritisieren Bevorzugung beim Support & versteckte Paywall

Sony hat heute die Starttermine für das neue PlayStation Stars Programm in Europa und den Nordamerika bestätigt. Hinter PlayStation Stars steht ein Belohnungsprogramm für besonders engagierte User. Im Detail haben andere aber automatisch das Nachsehen dadurch.

Das verrät ein Blick in das PlayStation Stars Programm in Japan, das bereits verfügbar ist. Dort werden User unter anderem mit einem bevorzugten Support gelockt, wenn sie sich auf einem hohen Level befinden. Das hat in der Tat einen etwas faden Beigeschmack, denn mit dem Kauf eines Produktes sollte der Support generell selbstverständlich sein und nicht nach Klassen aufgeteilt werden.

PlayStation User zweiter Klasse?

Um in den Genuss dieses bevorzugten Supports zu kommen, muss man dort das Level 4 erreichen, was unter anderem möglich ist, wenn man einen Vollpreistitel im PlayStation Store kauft und 128 seltene Trophäen freischaltet. Gelegenheitsspieler werden hier also völlig außen vorgelassen, worauf der Twitter-User #Automaton verweist.

„Zu den Vergünstigungen des Level 4 gehören ein Erinnerungs-Sammlerstücke und ein Versprechen, dass, wenn sie sich an den PlayStation-Kundendienst wenden, sie in der Chat-Reihenfolge bevorzugt werden“.

Der erste Shitstorm auf dieses Detail ließ auch nicht lange auf sich warten, wie man der Diskussion auf Twitter entnehmen kann. Dort zeigt man sich frustriert über diesen Ansatz und vermutet eine versteckte Paywall, um sich Vorteile zu erschleichen oder die User in diese Richtung zu drängen.

Ein User schreibt zum Beispiel:

„Der Kundensupport muss identisch sein. Es gibt Leute, die mögen nur ein paar Titel und spielen, und es gibt Spieler, die weder das Geld noch die Zeit dafür haben.“

Ein anderer User schreibt, dass man doch eher unerfahrene Spieler bevorzugen sollte und man mit diesem Ansatz alles andere als eine positive Resonanz ernten wird, vor allem, wenn man sich eine PS5 nur für ein bestimmtes Spiel kauft.

„Ich habe eine PS5 nur für Final Fantasy 16 gekauft – ist es okay, wenn so jemand für später beiseite gelegt wird?“

Insgesamt wirkt das PlayStation Stars Programm ein wenig seltsam, dass die User sicherlich enger an PlayStation binden soll. Am Ende läuft es aber immer darauf hinaus, dass man auch regelmäßig investieren muss und bewusst Anreize dafür schafft, die nicht zwingend einen echten Gegenwert haben. Im Grunde ein klassisches Reward-Programm, bei dem sich Sony letztendlich selbst am meisten belohnt.

Immerhin stellt Sony einen Ausbau des Programms ins Aussicht und wird dabei wohl auch das Feedback der Spieler berücksichtigen.