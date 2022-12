PlayStation startet Adventskalender mit tollen Preisen

Habt ihr genug Credits gesammelt, könnt ihr Tickets für die tägliche Verlosung damit kaufen. Ein Ticket kostet 750 Credits, je mehr ihr kauft, desto größer eure Chancen auf den Gewinn. Ihr könnt also all eure Tickets sparen, bis der Preis eurer Träume auftaucht oder jeden Tag ein paar Tickets kaufen und so eure Chancen breiter aufstellen. Für 3000 Credits könnt ihr außerdem eines der kommenden Türchen aufdecken und so schon vorher nachschauen, ob sich das Sparen auf den 24. tatsächlich lohnt.

Wenn ihr ein aktives PS Plus Abo egal welcher Stufe habt, startet ihr direkt mit 1500 Credits. Es gibt natürlich jede Menge weitere Möglichkeiten, Credits zu verdienen. Ihr könnt an täglichen Umfragen teilnehmen, Quiz-Fragen beantworten und kleine Minispiele wie Memory spielen. Wenn ihr Freunde einladet, gibt’s ebenfalls Credits, genauso wie für den Besuch ausgewählter Seiten. Über Twitter, Facebook und Instagram wird Sony darüber hinaus immer wieder Codes teilen, mit denen ihr ebenfalls neue Punkte bekommt.

What do you think?