PlayStation Support überfordert, Kritik an Service wächst

User berichteten darüber, dass sie teils eine Stunde und länger in der Warteschleife hingen, um ihre defekte Hardware zu reklamieren oder bei einer fehlenden Lieferung nachzuforschen, wo sich diese befindet. Und selbst dann war man in Einzelfällen mit der Sache völlig überfordert, gab sinnbefreite Lösungen oder gar keine heraus, oder viel schlimmer, man ließ die User einfach stehen.

Bevor man im vergangenen Jahr unter anderem den Rotstift beim PlayStation Direct Support auf Twitter angesetzt und diesen einfach mal so restlos gestrichen hat, ist man besonders in diesen Tagen heillos überfordert. Das wurde vor allem zum Launch von PlayStation VR2 deutlich, wo man es sichtlich versäumt hatte, die Ressourcen weiter aufzustocken.

Während Sony auf der einen Seite immer erfolgreicher mit der PS5 & Co. unterwegs ist, spart man auf der anderen Seite alles zusammen, was nur möglich ist. Das fällt derzeit vor allem beim offiziellen PlayStation Support auf, der für einige gefühlt nicht mehr existent ist.

What do you think?