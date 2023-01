PlayStation VR2 auch zum PC kompatibel? Das sagen Experten!

Selbst wenn jemand brauchbare Ansätze findet, um PlayStation VR2 am PC nutzen zu können, würden Jahre vergehen, bis es einigermaßen funktioniert. Letztendlich wird jeder Versuch in reiner Geldverschwendung resultieren.

Nach all den Bemühungen, die Sony zuletzt in den PC-Markt gesteckt hat, läge es im Grunde auf der Hand, wenn man PlayStation VR2 auch als PC-Headset vermarktet. Ganz zu schweigen von den sicherlich nicht unerheblichen Verkaufszahlen, die man damit zusätzlich generiert.

