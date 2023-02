PlayStation VR2 im Test, so gut ist das neue Headset

Während die Hardware an sich überzeugt, hegen nicht wenige Zweifel daran, dass es auf Seiten der Software auf Dauer wieder erhebliche Defizite geben wird. Alleine das Launch Line-Up ist für einige gerade einmal ausreichend, was große AAA-Titel angeht. Den überwiegenden Teil bilden weiterhin kleine Erfahrungen oder Indie-Games, die langfristig gesehen seine nicht gerade günstige Hardware nicht rechtfertigen werden.

Blickt man einmal durch Netz, zeigt man sich überwiegend begeistert von PlayStation VR2 , zumindest was die Hardware an sich betrifft.

Im Vorfeld hatte Sony stark daran gearbeitet, um vor allem die „Mängel“ mit PlayStation VR damals zu beseitigen, insbesondere was die Zugänglichkeit betrifft, aber auch das eigene Wohlbefinden. Mit diversen neuen Sensoren und neuer Software-Technologie konnte man hier enorme Fortschritte erzielen und gegensteuern, was auch in den ersten Test immer wieder betont wird.

