PlayStation Plus im Februar 2023 – Diese Spiele verlassen das Line-Up

Verfügbar sind diese dann erst ab dem 07. Februar in der Stufe Essential, was der etwas ungünstigen Wochentagzuteilung im Februar geschuldet ist. Die neuen Spiel der Stufe Extra und Premium folgen dann ebenfalls gehen Mitte des Monats.

Welche Spiele im Februar zum PlayStation Plus Line-Up dazu stoßen, wird man am kommenden Mittwoch erfahren. Dann stellt Sony erfahrungsgemäß die neuen Titel der Stufe Essential vor, gefolgt von der Stufe Premium und Extra einige Tage später.

Wer also noch einen Blick auf die Spiele ohne zusätzliche Kosten werfen möchte, muss dies bis zum Ende bei PlayStation Plus im Februar tun oder auf eine neue Gelegenheit warten.

Etwas anders sieht es mit PlayStation Plus Extra und Premium aus, dessen Spiele dauerhaft aus dem PlayStation Plus Line-Up entfernt werden. Das passiert gegen Mitte des Monats und dem Update der neuen Spiele.

What do you think?