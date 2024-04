PlayStation VR2 Schnäppchen: derzeit wieder zum Bestpreis erhältlich

Aktuell veröffentlicht wurde Apollo 13 VR oder Soul Covenant, das von den Final Fantasy-Machern stammt. Später in diesem Jahr folgen außerdem noch Metro Awakening VR und Wanderer: The Fragments of Fate , das eine Art Uncharted für VR darstellt. Damit gibt es oder es kommen ausreichend gute VR-Spiele.

PlayStation VR2 ist schon ein wenig Luxus für die PS5, inzwischen gibt es aber ausreichend Spiele und Erfahrungen, die zeigen, was das Headset drauf hat. Im vergangenen Jahr sind Highlights wie The Dark Pictures, Skater VR, Arizona Sunshine 2 oder Beat Saber für das Headset erschienen.

