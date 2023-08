PlayStation VR2 wieder im Sale und deutlich günstiger

Nach der PS5 ist nun PlayStation VR2 an der Reihe, das erneut deutlich günstiger zu bekommen ist. Inzwischen lohnt sich hier auch das Spiele-Angebot, das die neuen Technologien voll nutzt.

Wer bisher am Zögern war, ob es sich bei PlayStation VR2 wieder nur um ein teures Zubehör handelt, das irgendwann in der Ecke landet, wird mit dem aktuellen Angebot von Amazon vielleicht überzeugt. Hier kostet das Base-Bundle derzeit nur 529 EUR, solange der Vorrat natürlich reicht.

Das Bundle besteht aus dem PlayStation VR2-Headset, zwei Sense-Controllern und sämtlichem Zubehör. Die Verpackung des Headset dient gleichzeitig als praktische Aufbewahrung für das Headset, auch wenn inzwischen noch praktischere Lösungen gibt.

Das verspricht PlayStation VR2

Sony will mit dem neuen PlayStation VR2 das ultimative Unterhaltungserlebnis mit spektakulären Fortschritten bei Leistung und Interaktion bieten. Spieler sollen sich mit dem neuen Headset noch präsenter fühlen und noch tiefer in ihre Spielwelten eintauchen können.

Dafür setzt man auf ein herausragendes visuelles Erlebnis mit 4K HDR, einem Sichtfeld von 110 Grad und einem gröberen Rendering des peripheren Sichtfeldes. Das OLED-Display bietet dazu eine Auflösung von 2000 x 2040 Pixel und eine Bildwiederholrate von 90/120 Hz.

PlayStation VR2 Base-Bundle derzeit im Sale

Die PS VR2 Sense-Technologie kombiniert außerdem Eyetracking, Headset-Feedback, 3D-Audio und den innovativen PS VR2 Sense-Controller, um den Spielern ein intensives Immersionserlebnis zu bieten. So kann der Spieler verschiedene Eindrücke wahrnehmen, etwa den erhöhten Puls einer Spielfigur in spannenden Momenten, den Luftzug vorbeifliegender Objekte oder den Schub eines Fahrzeugs beim Anfahren. Zusätzlich verstärkt die Tempest 3D AudioTech der PS5 das neue Gefühl der Immersion, indem sie die Geräusche in der Umgebung des Spielers zum Leben erweckt.

Das beweisen derzeit zahlreiche Spiele, allen voran Horizon Call of the Mountain, das vor allem grafisch überzeugt, oder ganz aktuell der Shooter Synapse von nDreams (unser Review), der es direkt auf all eure Sinne abgesehen hat, sowie ist inzwischen der Grafik-Patch für The Dark Pictures: Switchback VR (unser Review) verfügbar, der einen spaßigen Horror-Trip verspricht.

Auch wenn man anfangs wirklich skeptisch PlayStation VR2 gegenüberstand, konnte Sony schneller als erwartet das Versprechen vom stetigen Spiele-Nachschub einlösen. Derzeit sind schon über 100 Titel für PlayStation VR2 verfügbar.