PlayStation Wrap-Up 2022, persönliche Jahresstatistik verfügbar

Wie in jedem Dezember gibt es auch dieses Jahr wieder ein Wrap-Up eures PlayStation Gaming-Jahres, das Sony auf einer Aktionsseite zusammenfasst.

In der Endjahres-Statistik werden noch einmal alle Trophäen, Spiele und Erfolge zusammengefasst, einschließlich der gespielten Stunden, der Top Games und vieles mehr. Am Ende winkt auch wieder eine Belohnung in Form von PSN-Vouchers.

Abgesehen von seiner persönlichen Statistik werden auch die erfolgreichsten Spiele der Community aufgelistet, wobei Horizon Forbidden West hier ganz oben steht, ebenso God of War Ragnarök, Gran Turismo 7 und die PlayStation Plus Statistik für 2022.

Hier gab es in diesem Jahr laut Sony 763 Spiele, die in der Stufe Premium gespielt werden konnten, plus die dauerhaften Spiele der Stufe Essential und Extra.

Um seinen persönlichen PlayStation Wrap-Up zu sehen, muss man einfach diesem Link folgen, sich mit seiner PSN-ID anmelden und alle vier Bereiche erkunden. Am Ende gibt es dann den Voucher Code, der sich im PlayStation Store einlösen lässt, in meinem Fall ein Avatar. Insgesamt soll es sechs verschiedene PSN Codes geben.

Wie sieht eure persönliche Jahres-Statistik aus?