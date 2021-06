Prime Matter – Neues Label mit PayDay 3, PainKiller & mehr

Koch Media hat das brandneue Label Prime Matter vorgestellt, unter dem zukünftig hochwertige Spiele-Erfahrungen erscheinen. Das neue Label wird eine reichhaltige Auswahl an neuen Titeln aus einer Vielzahl von Genres veröffentlichen, darunter die Rückkehr populärer Franchises.

Prime Matter hat seinen Sitz in München und setzt auf eine dynamische Mischung aus erfahrenen Branchenveteranen und enthusiastischen neuen Talenten. Diese werden mit Kreativität, Ausdruck und Leidenschaft punkten, mit Spielen, die durch ihre mitreißenden Geschichten gleichermaßen fesseln und verzaubern und das Publikum durch ihre unglaublichen Momente und unvergesslichen Erlebnisse gewinnen werden.

„Der Kern der Videospielindustrie ist natürlich das Entertainment. Prime Matter wird ständig danach streben, innovativ zu sein und mit allen Aktivitäten die Gamer zu inspirieren, während die grundlegenden Werte dessen, was unsere Branche so besonders macht, beibehalten werden: der intrinsische Spaß an der Sache“, so Klemens Kundratitz, CEO von Koch Media.