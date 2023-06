Das neue Prince of Persia: The Lost Crown wurde auf dem Ubisoft Forward Event gezeigt, das im Januar 2024 erscheint.

Inspiriert vom Metroidvania-Genre bietet Prince of Persia: The Lost Crown eine liebevoll gestaltete Welt, die man in seinem eigenen Tempo erkunden kann. Von der majestätischen Zitadelle der Weisheit bis zu den farbenfrohen Wäldern von Hyrkania gibt es eine Vielzahl von Umgebungen zu entdecken, die von der persischen Mythologie inspiriert sind.

Im Laufe des Spiels erlernt Sargon neue Zeitkräfte und einzigartige Fähigkeiten, die er im Kampf kombiniert. So dringt Sargon immer tiefer in die Umgebung des Berges Qaf vor, löst Rätsel, entdeckt Geheimnisse und absolviert spannende Nebenquests.

Während dieser epischen Reise kämpft sich Sargon durch mythische Gegner, gigantische Bosse und fiese Fallen. Man muss seine Fähigkeiten im Kampf und ihre Geschicklichkeit kombinieren, um von der Zeit korrumpierte Gegner wie den Jahandar – den grässlichen Mantikor und Wächter der Zitadelle – zu besiegen. Spieler können dazu ihrer Kreativität im Kampf freien Lauf lassen und zahlreiche Fähigkeiten zu mächtigen Angriffen kombinieren.

Prince of Persia: The Lost Crown wird derzeit von einem erfahrenen Team bei Ubisoft Montpellier entwickelt und bietet eine frische Interpretation der legendären Serie mit neuen Charakteren, einer spannenden Geschichte und aufregenden Spielmechaniken. Dass diese neue Version des Prinzen nicht jedem gefällt, wurde umgehend mit der Ankündigung im Netz diskutiert.

Wie gut sich Prince of Persia: The Lost Crown damit schlägt, erfährt man am 18. Januar 2024.