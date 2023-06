Prince of Persia: The Lost Crown – Spieler zerreißen das Spiel schon jetzt

Gerade erst wurde Prince of Persia: The Lost Crown angekündigt, da gibt es mächtig Gegenwind von den Spielern. Die Neuausrichtung der Serie gefällt den Wenigsten, die den Titel schon jetzt zerreißen.

Alleine die Bewertungen für den ersten Trailer zeigen deutlich, ein solches Prince of Persia-Spiel möchte vor allem die langjährigen Fans nicht, dem erheblich mehr Dislikes anstatt Likes gegenüberstehen. In den Kommentaren machen sich die User zusätzlich Luft, die das Franchise damit beerdigt sehen, welches nichts mehr mit Prince of Persia zu tun hat.

Eine Userin und langjähriger Fan des Franchise schreibt zum Beispiel:

„Ich war ein 15-jähriges Teenager-Mädchen, als The Sand of Time veröffentlicht wurde und der Prinz meine heimliche Schwärmerei war … Ich wollte unbedingt Farah sein … Dieser Prinz macht meine über 30-jährige Mädchenseele leer … null Doki Doki. Ich bin innerlich tot. POP ist bis heute mein Lieblings-Franchise. Dies war das erste Spiel, das ich auf einem 386 gespielt habe. Es gibt kein Spiel, das ich so oft durchgespielt habe wie die Sand of Time-Trilogie. Und nach so vielen Jahren … ihr, Ubisoft … gebt ihr uns diese GenZ-Netflix-Version des Prinzen?! Seid ihr wirklich so geistig behindert?“

Die Ablehnung von Prince of Persia: The Lost Crown zieht sich zum Großteil durch die ganzen Kommentaren, wobei es auch positive Stimmen dazu gibt. Diese kommen meist aus einem Lager, das Ubisoft mit The Lost Crown ansprechen möchte.

Prince of Persia für eine neue Generation

So sieht es auch der Prince of Persia-Creator Jordan Mechner, der sich für das Spiel stark macht. In einem Blog Post schreibt dieser, dass er nichts mit der Entwicklung des Spiels zu tun habe, aber sehr gespannt auf das Reveal war.

Viele der früheren Entwickler sind dennoch in Prince of Persia: The Lost Crown und somit sei es kein Zufall, dass man endlich die Herausforderung angeht, ein Prince of Persia für eine neue Generation anzugehen.

„Eine Reihe von Montpellier-Mitarbeitern haben auch in Montreal gearbeitet, darunter einige der besten Talente, mit denen ich jemals zusammenarbeiten durfte. Ich habe ihr Engagement und ihre Liebe für POP aus nächster Nähe gesehen; bei früheren Projekten haben wir uns gemeinsam in die persische Mythologie und das Gameplay vertieft. Es ist kein Zufall, dass diese Gruppe von Menschen endlich die Herausforderung meistert, POP für eine neue Generation von Spielern neu zu erfinden.“

Ubisoft bittet um eine Chance für The Lost Crown

Gleich bittet Mechner darum, dass die Spieler The Lost Crown ein Chance geben, an dem seit mehreren Jahren gearbeitet wird.

„Ich kenne das talentierte POP-Team von Ubisoft Montpellier gut, ich habe gesehen, wie sie über drei Jahre hinweg ihr Herz und ihre Leidenschaft in dieses Projekt gesteckt haben, von dem Pre-Concept bis zur vollständigen Beta, und ich könnte nicht aufgeregter sein“, so Mechner. „Das ist das Prince of Persia-Spiel, das ich mir gewünscht habe.“

Ob Ubisoft mit Prince of Persia: The Lost Crown auf dem richtigen Weg oder diesen komplett verlassen hat, erfährt man am 18. Januar, wenn das Spiel erscheint.

Was meint ihr, ist das noch Prince of Persia?