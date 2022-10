Project Hadar wird eine brandneue RPG-Serie von CD Projekt

Neben der The Witcher Saga und einem neuen Spiel im Cyberpunk-Universum hat CD Projekt am gestrigen Abend die Entwicklung einer brandneuen IP bestätigt, die vorerst als Project Hadar bezeichnet wird.

Das Projekt befindet sich derzeit in einer frühen Phase der Planung und dementsprechend wenig Infos gibt es dazu. Eines kann CD Projekt aber schon zusichern, man bleibt sich dem treu, was man am Besten kann, nämlich aufregende Story-RPGs entwickeln.

Michał Nowakowski, CD Projekt’s SVP of Business Development, ergänzt während eines Investor Calls hierzu::

„Wir geben keine konkreten Daten für den Beginn der Pre-Production des Titels an. Wir befinden uns noch in der Phase des Aufbaus dieser Umgebung, und dies ist der Teil, der das Kernteam beschäftigt, das daran arbeitet. Aber, wenn es um das Genre geht, machen wir bestimmte Arten von Spielen, und ich denke, man kann sicher annehmen, dass wir weiterhin Spiele innerhalb dieser Art von Genre machen wollen, also können sie sich vorstellen, welche Art von Spiel zu erwarten ist.“

100 Prozent CD Projekt RED

Die Idee zu dieser neuen IP geht schon zudem schon mehrere Jahre zurück, wie es weiter heißt. Außerdem ist es ein Projekt, das zu 100 Prozent von CD Projekt RED realisiert wird.

„Die konzeptionelle Arbeit in der Frühphase begann im Jahr 2021, und – zum ersten Mal in unserer Geschichte – wird die IP vollständig innerhalb von CD Projekt Red inkubiert. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir derzeit noch an grundlegenden Konzepten arbeiten und den Grundstein für dieses neue Franchise legen.“

Abgesehen davon, dass Ideen zu der neuen IP erst noch entwickelt werden, wird man bei CD Projekt und zukünftigen Spielen verstärkt den Multiplayer-Part mit einbeziehen. Ebenso möchte man nach dem Erfolg von Cyberpunk Edgerunner weiterhin auf Filme und Serien setzen.