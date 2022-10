Project Orion: Cyberpunk 2077 bekommt Fortsetzung spendiert, neue IP in Arbeit

CD Projekt hat offiziell eine Fortsetzung zu Cyberpunk 2077 angekündigt, die derzeit unter dem Namen Project Orion entwickelt wird.

Das gab man beim heutigen Investoren-Meeting bekannt, verrät aber noch nicht allzu viele Details darüber. Das Projekt dürfte gerade einmal in einer sehr frühen Anfangsphase stecken und noch einige Jahre auf sich warten lassen.

Als einzige Info, die CD Projekt bislang zum Project Orion teilt, ist, dass man damit das volle Potenzial des Cyberpunk-Universum entfesseln möchte.

„Cyberpunk 2077-Fortsetzung, die die volle Kraft und das volle Potenzial des Cyberpunk-Universums beweisen wird.“ CD Projekt

Weitere Details zu Cyberpunk 2077_TWO oder wie immer der Titel auch heißen wird folgen erst noch.

Zunächst steht der Release von Phantom Liberty an, der ersten und einzigen Erweiterung von Cyberpunk 2077. Auf diese entfallen derzeit die meisten Ressourcen von CD Projekt mit über 350 Entwicklern.

Neue IP und The Witcher Projekte

Neben der Fortsetzung zu Cyberpunk 2077 hat der Entwickler außerdem noch einmal die Arbeiten am nächsten Kapitel der The Witcher Saga bestätigt, das sich ebenfalls in der frühen Produktionsphase befindet. Diese entsteht unter dem Arbeitstitel Project Polaris.

Hier kann man ein story-getriebenes Singleplayer / Open-World-RPG erwarten, das im Universum von The Witcher spielt, heißt es ebenfalls kurz und knapp. Derzeit arbeiten über 150 Leute an dem Spiel, welches sich in der Pre-Production befindet.

Ein weiteres Witcher-Projekt entsteht unter dem Codenamen Project Canis Majoris und dürfte der zweite Teil der Saga werden. Hier stellt man eine Veröffentlichung innerhalb der ersten sechs Jahre nach dem Release des ersten Teils der neuen Saga in Aussicht. Der Titel wird von einem externen Studio entwickelt, bei dem viele Ex-Mitarbeiter von CD Projekt beschäftigt sind und somit Erfahrung mit The Witcher haben dürften.

Ein drittes The Witcher Projekt entsteht unter dem Codenamen Sirus und verspricht eine unvergessliche Story für alte und neue Fans des Franchise. Hier sind derzeit über 60 Mitarbeiter für abgestellt worden.

Neben Cyberpunk 2077 und den The Witcher-Projekten haben außerdem die Arbeiten an einer brandneuen IP begonnen, die unter dem Codenamen Hadar entsteht. Details dazu gibt es bislang jedoch keine.