Project M – Neuer Trailer zum Detroit-inspirierten Adventure

Zum Spiel selbst ist bisher wenig bekannt, das im aktuellen Teaser stark an Detroit: Become Human erinnert. Die Welt von Project M besteht aus Informationspartikeln, in denen die Spieler Zeit und Raum simulieren können, während das Gameplay darauf ausgelegt, die Geschichte mit den Informationen, die im Laufe des Spiels verfügbar werden, zu erweitern und zu verändern.

Als Beispiel nennt man die Stimme der Charaktere, die mittels Text-to-Speech-Synthesetechnologie generiert wurden und eine natürliche menschliche Sprache simulieren, einschließlich der Betonung von Akzenten und Emotionen. Gesichtsausdrücke und Lippensynchronisation werden anschließend durch eine Voice-to-Face-Technologie umgesetzt, die ebenfalls auf KI basiert und passende Animationen mit dem Voice-Over kombiniert. Am Ende steht ein überzeugender Gesichtsausdruck, der realen Animationen in nichts nachstehen wird.

