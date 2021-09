Project Winter – Multiplayer-Survival-Game erscheint in Kürze

Other Ocean Interactive veröffentlicht noch in diesem September das Multiplayer-Survival-Game Project Winter, in dem 8 Spieler in der eisigen Tundra überleben müssen. Die Gefahren der Umwelt sind dabei jedoch nicht euer größtes Probem.

Project Winter führt euch in die eisige Wildnis, abgeschnitten von der Außenwelt, isoliert von einer eisigen Tundra und umgeben von Paranoia und Misstrauen. Um zu überleben, müsst ihr zusammenarbeiten und dem herannahenden Schneesturm sowie den tödlichen Absichten der Teamkollegen entkommen.

Der Kampf gegen die eisigen Elemente wird durch die Verräter in euer Mitte noch komplizierter, die euch täuschen, sabotieren und sogar Mord begehen, um die Fluchtversuche eurer Teamkollegen zu vereiteln. Für Spieler, die auf ihren Reisen wilden Tieren oder mörderischen Teamkollegen begegnen, gibt es jedoch verschiedene Waffen, mit denen sie die Oberhand gewinnen und sich verzweifelt an jede Überlebenschance klammer können.

„Wir freuen uns, dass Project Winter Crossplay unterstützt und es PlayStation- und Switch-Spielern ermöglicht, unserer Community von über einer Million Überlebenden beizutreten, die seit der Veröffentlichung Verräter aufgedeckt, ihre Teamkollegen in den Hintern gehauen und die Elemente bekämpft haben“, sagte Other Oceans Product Director. Ryan Hale.

Project Winter sieht sich als Pionier in diesem Genre, wo Täuschung oder Spielmechaniken wie Crafting und Ressourcen sammeln ein faszinierendes und herausforderndes Erlebnis versprechen. Project Winter bietet damit eine Herausforderung wie keine andere, voller Sabotage, Verrat, mörderischer Intirgen und einer Handvoll ausgehungerter Grizzlybären.

Project Winter erscheint am 16. September 2021.